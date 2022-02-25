'Ukrayna’dan beteriz. Biz de benzin, mazot kuyruğunda savaşıyoruz'

Benzine ve motorine gelen fahiş zam sonrası vatandaşlar petrol istasyonlarında kuyruk oluşturdu.

Siirt’te vatandaşlar, bu gece yarısı uygulanacak akaryakıt zammına benzin istasyonu önündeki kuyrukta tepki gösterdi. Mehmet Ali Gül, “Biz Ukrayna’dan beteriz şu anda. Gerçekten insanlar cephede savaşıyor biz de burada benzin, mazot kuyruğunda savaşıyoruz” dedi.

Anka Haber Ajansı'na konuşan Sait Yakut ise “Yemin ederim bıktık. Bu kadar da yeter. Nereye kadar böyle gidecek? Siz söyleyin nasıl olacak bizim halimiz? Sabah zam, akşam zam. Yeter bıktık. Ne söyleyebilirim? Görüyorsun halimizi. Çalışıyoruz, çalışıyoruz gelip benzinliğe bütün paramızı verip gidiyoruz. O kadar. Bıktım ya” dedi.

Yaşananları rezalet olarak tanımlayan Esat Boğa da "Rezil olduk, bak şu an rezilliğimizi görüyorsunuz. Yemin ederim artık çileden çıktık biz. Bu kadar da olmaz. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Bugün dolduruyorsun ertesi güne yine depo boşalacak. 1 milyon (1 lira) için kuyruğu görüyorsunuz. Bu rezilliktir. Başka bir şey demiyorum. Hükümetin başındakilerin artık bir an önce bir çare bulmaları lazım" dedi.