Ukrayna'dan Baykar'a teşekkür mesajları

Baykar'ın Ukrayna’ya 20 milyon değerinde 3 adet Bayraktar TB2 SİHA’yı hibe ettiğini açıklamasının ardından, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Türkçe olarak yayımlanan mesajda, "Ukrayna halkının dayanışma ruhunu hissederek 3 adet Bayraktar TB2 SİHA’yı hibe eden Baykar Tech'e teşekkür ederiz. Devam eden desteğiniz için çok minnettarız" denildi.

Ukrayna Parlamentosu Rada da sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Baykar! En karanlık zamanlarda yanımızda olan ortaklarımızı asla unutmayacağız!" dedi.