Ukrayna'da sivil halka silah eğitimi veriliyor

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzniy, yalnızca Kiev’de ki halka 18 bin silah dağıtıldığını açıklamış ve daha da fazla silahın dağıtılacağını belirtmişti.

Lviv’de teorik silah eğitimi alan sivillerin, teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitime katılarak çatışma bölgelerine gittiği belirtildi. Kentte bulunan bir atış poligonunda çeşitli yaş aralığındaki kadın ve erkek sivillere dağıtılan silahların kullanımı konusunda eğitimler veriliyor. Yakın çatışma eğitimi alan siviller, el bombasının nasıl atılacağından, silahların sökülüp takılmasına ve nişan almaya kadar çeşitli konularda eğitim görüyor. (İHA)