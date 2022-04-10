Ukrayna'da savaşın 46. günü

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat 46. gününde devam ediyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev'e sürpriz bir ziyaret düzenleyerek Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'le bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası Johnson ve Zelenskiy gazetecilere açıklamada bulundu.

Johnson, Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini söyleyerek "Ortaklarımızla birlikte ekonomik baskıyı artıracağız ve Rusya'ya yönelik yaptırımları her hafta yoğunlaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

AB Rusya'ya karşı 6. yaptırım paketini görüşecek

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, yarın Lüksemburg’da Rusya’ya yönelik 6. yaptırım paketini masaya yatıracak. Son olarak 5. yaptırım paketinde kömür ithalatına yasak getiren AB’nin Rusya’dan petrol alımını sonlandırması önerisi, toplantının en önemli gündem maddesini oluşturuyor.

Euronews'ün haberine göre bu önerinin üye ülkeleri ikiye böldüğü ve bu konuda hâlâ bir mutabakat sağlanamadığı bildirildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya’dan petrol ithalatını yasaklanmasının tartışılacağını belirtmesine rağmen, AB içinde birçok ülkenin Rus petrolüne bağımlı olduğunu belirten AB diplomatlarına göre, bu konuda ortak bir tutum sergilenmesi şu aşamada kolay gözükmüyor.

Almanya, İtalya, Avusturya ve Macaristan’ın Rus petrolüne olan bağımlılığını hatırlatan bir AB diplomatı, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Kabul edilmeyeceğini bile bile resmen bir öneriyi masaya sunamayız” dedi.

AB’nin Kiev’e silah satın alabilmesi için ilave 500 milyon avro tutarında bir mali yardımın yarınki toplantıda onaylanmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

AB, Rusya’ya yaptırımlarla ilgili 5. paketi cuma günü onaylamıştı.

Tren istasyonuna saldırıda ölenlerin sayısı artıyor

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Kramatorsk'ta tren istasyonuna Toçka-U füzesiyle düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 57'ye yükseldi.

Binlerce sivilin tahliye için geldiği tren istasyonuna Cuma sabahı düzenlenen roket saldırısında 100'den fazla kişi de yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin Rusya ve Ukrayna birbirlerini suçlamıştı.

Avusturya Şansölyesi Moskova'ya gidiyor

Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın bir görüşme yapacağı açıklandı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Nehammer ile Putin Pazartesi günü görüşecek.

Reuters'a konuşan bir Avusturya hükümet sözcüsü Nehammer'in yarın Moskova'ya gideceğini ve Putin ile burada bir araya geleceğini söyledi.

Nehammer Cumartesi günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek burada Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmüştü.

Rusya: Dnipro'da paralı askerlerin toplandığı üssü imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus silahlı kuvvetlerinin gece boyunca ve bugün Ukrayna'nın doğusunda düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Rus silahlı kuvvetlerinin, gece boyunca denizden yüksek hassasiyetli füzelerle Dnipropetrovsk bölgesinin Zvonetskoye köyündeki milliyetçi Dnipro taburunun karargahını ve üssünü imha ettiğini" söyledi. Konaşenkov sözkonusu üsse önceki gün yabancı paralı askerlerin geldiğini kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, ayrıca bugün Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun Ukrayna'nın askeri tesislerine 4 Kalibr kruz füzesi attığını duyurdu.

Konaşenkov, Nikolayev ve Harkov bölgelerinde Ukrayna'nın S-300 hava savunma sistemlerinin imha edildiğini ve 8 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu

Güncelleme: 12.54

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonlarının başladığı günden bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait imha edilen askeri teçhizat sayısını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, konuya dair açıklamada bulunan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov'un açıklaması şöyle:

“Özel askeri operasyonun başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 127 uçak, 98 helikopter, S-300, BuM1, Osa AKM olmak üzere 234 uçaksavar füze sistemi, 436 insansız hava aracı (İHA), 2 bin 52 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 232 çok namlulu roketatar sistemi, 894 sahra ve havan topu ile bin 975 adet özel askeri araç imha edildi”

Donetsk: Mariupol'da Ukrayna'nın ateş açması sonucu 13 sivil yaralandı

Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Müşterek Ateşkes Koordinasyon ve Kontrol Merkezi'nden Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre Mariupol'da Ukrayna birlikleri tarafından açılan top ateşi sonucu 13 sivil yaralandı.

Açıklamada, "DHC'nin Müşterek Ateşkes Koordinasyon ve Kontrol Merkezi acil durum hattından, Mariupol'un daha önce kurtarılmış bölgelerinde 13 sivilin yaralandığına dair bilgi geldi" denildi.

Putin'in savaşı yöneten komutanı değiştirdiği iddia edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşın yönetimini General Aleksandr Dvornikov'a verdiği öne sürüldü.

CNN'e konuşan ABD'li ve Avrupalı yetkililere göre, Putin, Kiev'in alınamaması sonucunda savaşın yönetiminde değişikliğe gitti.

Avrupalı bir yetkili, "Bu hamle, Rusya'nın durumun kendileri açısından kötüye gittiğini ve farklı bir şey yapmaları gerektiğini kabul ettiğinin bir göstergesi oldu" ifadelerini kullandı.

Yeni atamayla birlikte, Rusya'nın harekatı Donbass bölgesi üzerinde yoğunlaştıracağı üzerinde duruluyor.