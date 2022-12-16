Ukrayna'da patlamalar: Elektrik kesintileri yaşanıyor

Ukrayna'da başkent Kiev dahil bir dizi kentte bugün patlamalar meydana gelirken, elektrik kesintileri yaşanıyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko kentte yaşanan patlamaların ardından çalışması durdurulan metronun sığınak olarak kullanılmaya başladığını söyledi. Kliçko, başkentte hava savunma sistemlerinin çalıştığını da belirtti.

Ukraynalı yetkililere göre Rusya bugün Ukrayna'nın güneyinde ve Kiev'de kritik altyapıları vuran ve patlamalara yol açan onlarca füze saldırısı düzenledi.

Reuters'ın haberine göre Mikolayiv Valisi Vitali Kim Rusya'nın bugün ülke genelinde yaklaşık 60 füze saldırısı düzenlediğini söyledi.

Kiev Valisi Oleksiy Kuleba ise Rusya'nın "ağır bir saldırı" başlattığını kaydetti.

Patlamaların ardından Harkov kentinin tamamında elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

Kuzeyde Sumi bölgesinde de elektrik kesintilerinin yaşandığı, güneydeki Odesa'da da kritik altyapının vurulduğu kaydedildi.

Bir dizi demiryolunda da enerji kesintisi yaşandığı ifade ediliyor.

Dnipro bölge valisi Valentin Rezniçenko ise Telegram hesabından yaptığı açıklamada Kryvyi Rih'te bir yerleşim binasının füze ile vurulduğunu, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'si çocuk 5 kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırılara ilişkin henüz Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Rus TASS haber ajansı Lugansk'ta bir köye Ukrayna tarafından düzenlenen saldırıda en az 8 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne video konferansla bağlanarak AB ülkelerini savaşta enerji altyapısı ağır hasar gören Ukrayna'ya doğalgaz ve elektrik satın alması için destek vermeye çağırmıştı.