Ukrayna'da OHAL ilan edildi!

Ukrayna'da Donetsk ve Luhansk bölgeleri dışında OHAL ilan edildi.

Haber Merkezi

Ukrayna devleti olası bir işgal durumuna karşı ülkede OHAL ilan etti. 

Ukrayna'nın baş güvenlik yetkilisi OHAL'in 30 gün süreyle uygulanacağını, gerekirse bir 30 gün daha uzatılabileceğini duyurdu.

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