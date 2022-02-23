Ukrayna devleti olası bir işgal durumuna karşı ülkede OHAL ilan etti.
Ukrayna'nın baş güvenlik yetkilisi OHAL'in 30 gün süreyle uygulanacağını, gerekirse bir 30 gün daha uzatılabileceğini duyurdu.
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Ukrayna'da OHAL ilan edildi!
Ukrayna'da Donetsk ve Luhansk bölgeleri dışında OHAL ilan edildi.
Haber Merkezi
Ukrayna devleti olası bir işgal durumuna karşı ülkede OHAL ilan etti.
Ukrayna'nın baş güvenlik yetkilisi OHAL'in 30 gün süreyle uygulanacağını, gerekirse bir 30 gün daha uzatılabileceğini duyurdu.