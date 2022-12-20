Ukrayna'da mahsur kalan iki askeri uçak Türkiye'ye ulaştı

20 Şubat 2022’de Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan hemen önce Ukrayna’ya yardım amaçlı giden iki A400M askeri nakliye kargo uçağı hava sahasının kapanması ve ateşkesin sağlanamamasından dolayı Ukrayna'nın Borispol Havaalanı'nda mahsur kalmıştı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), söz konusu uçakların ana üsleri olan Kayseri'ye ulaştığını açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklama şöyle:

"İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız 20 Aralık’ta ana üsleri olan Kayseri’ye ulaştı. Personelimize hoş geldiniz diyoruz."