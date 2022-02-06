Ukrayna'da Lenin ve Stalin alıntısı yayımlayan kişiye hapis cezası

Ukrayna’da Bolşevik önderler Lenin ve Stalin’in sözlerini yayımlayan kişiye hapis cezası verildi.

Sputnik’in Ukrayna haber ajansı Unian’a dayandırdığı habere göre, Herson bölgesindeki Çaplin Rayon Mahkemesi, Sovyet liderler Vladimir İlyiç Lenin ile Josef Stalin’in sözlerini yayımlayan bir kişiyi 5 yıllık ertelenmiş hapis cezasına mahkum etti.

Ukrayna yasalarına göre ertelenmiş ceza, bu kişinin aynı suçu işlememesi hâlinde hapse girmeyeceği anlamına geliyor. Mahkeme kararına göre ise iki sene içinde aynı suçu işlemezse sanık hapse girmeyecek.

Mahkeme belgelerine göre ertelenmiş hapis cezasına mahkum edilen kişinin, üç sene boyunca sosyal medya hesaplarında Lenin ile Stalin’in fotoğraflarını ve sözlerini paylaştığı belirlenmiş.

Sosyal medya paylaşımları ‘komünist ideolojinin propagandası’ olarak görüldü

Sanığın orak-çekiç, beş köşeli yıldız gibi SSCB sembollerinin yanında Sovyetler Birliği sınırlarının yer aldığı görseller de paylaştığını belirleyen mahkeme, söz konusu paylaşımların ‘komünist ideolojisinin propagandası’ olduğuna hükmetti.

Bunun yanında "suçunu kabul eden ve pişmanlık duyduğunu "ifade eden sanığa bu nedenle ceza indirimi uygulandığı da iddia edilenler arasında yer alıyor.

Öte yandan, Ukrayna’da yürürlükte olan bir yasaya göre ”komünizm sembolleri yaydığı ya da komünizm propagandası yaptığına” karar verilen kişilere 5 ila 10 yıl hapis cezası verilebiliyor. Söz konusu yasa, Sovyet devlet yetkililerinin isimlerini taşıyan şehir ve sokakların isminin değiştirilmesini de içeriyor.

Hatırlanacağı üzere, ‘komünizmden arınma yasası’ olarak bilinen bu düzenleme, kabul edildiği 2015’te Ukrayna’da büyük tartışmalara sebep olmuştu.