Ukrayna parlamentosu Rada'da bir milletvekili, yetkililerin Pazar günü batı Ukrayna'nın Lviv kentindeki bir kilisenin dışında zorunlu askerlik mektupları dağıttığını söyledi.

Avrupa Dayanışma partisi üyesi Nikolay Knyajnitskiy, Facebook gönderisinde ibadet yerlerinde celp kâğıdı dağtılması uygulamasını eleştirdi. Knyazhnitskiy, “Lviv'de bugün Pazar. İnsanlar geleneksel olarak kiliseye gidiyor. Birisi de, kilisenin dışındaki askeri kayıt ofislerinden celp kâğıtları dağıtmayı akıl ediyor" dedi.

Knyajnitskiy, “Öfkeli rahipler telefon görüşmeleri yapıyor. Öfkelenmek için haklı bir sebepleri var.” ifadelerini kullandı. Ukraynalı milletvekili, "“İnsanlar oraya manevi ihtiyaç ve destek için gidiyor. Ayinin ortasında dolaşılacak ve duyurular yapılacak bir yer değil orası" dedi.

Geçen hafta Ukrayna'da, polis ve askeri inzibat, gece kulüpleri de dahil olmak üzere Kiev'de 400'den fazla kurum ve mekanı denetledi ve askerlik çağındaki 219 kişiye bildirimde bulundu.

Askerlik çağındaki erkeklerin çoğunun, Şubat ayında yayınlanan bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca Ukrayna'dan ayrılması yasaklandı. Ukrayna, Rusya'nın Şubat ayı sonlarında ülkeye saldırı başlatmasından kısa bir süre sonra 18 ila 60 yaş arasındaki erkeklere dönük genel seferberlik ilan etmişti.