Ukrayna'da infaz: Lugansk'ta belediye başkanı kaçırılıp öldürüldü

Ukrayna'dan 8 yıl önce bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki bir bir kentin belediye başkanı, evinden kaçırıldıktan sonra öldürüldü.

2020'den beri Kreminna Belediye Başkanı olan 57 yaşındaki Volodimir Struk, kaçırıldıktan iddiaya göre işkence gördükten sonra kalbine ateş edilerek öldürüldü.

1 Mart'ta Struk'un eşi, polise ihbarda bulunarak Belediye Başkanı'nın kamuflajlı adamlar tarafından kaçırıldığını söylemişti. Öye yandan Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Geraşçenko infazın "kimliği belirsiz Ukraynalı vatanperverler" tarafından gerçekleştirildiğini öne sürerken “Ukrayna'dan bir hain eksildi" dedi.

Telegram ve Facebook'ta paylaştığı gönderide Geraşçenko, “Muhtemelen Rusya tarafından kendisine verilen çok parası vardı” dedi.

Geraşçenko, Struk'un "halk mahkemesi tarafından yargılandıktan sonra bir hain olarak" idam edildiğini söyledi.

Struk önce Bölgeler Partisi sonra da Muhalefet Bloğu'ndan 2012-2014 yılları arasında Ukrayna parlamentosu Rada'da milletvekilliği yapmıştı.