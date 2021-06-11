Ukrayna'da bir biliminsanı çalıştığı yerden ölümcül virüs çaldı

Ukrayna'da savcılar bir kadının, Virulent Newcastle (Yalancı Veba) hastalığına neden olan patojeni içeren şişeleri çaldığını açıkladı.

Ukrayna Başsavcılığı, müfettişlere atıfta bulunarak, Kiev merkezli Devlet Bilimsel Biyoteknoloji ve Mikroorganizma Suşları Enstitüsü'nün (SSCIBSM) eski bir çalışanının tehlikeli bir hayvan virüsü içeren şişeleri çaldığını söyledi.

Açıklamada "Ukrayna Ulusal Mikroorganizma Türleri Merkezinde depolanan virüslerin […] suşlarını korumaktan ve bunlara erişim sağlamaktan sorumlu olan enstitünün eski bir çalışanı, hayvanlarda bulaşıcı hastalıklara neden olan tehlikeli viral suşları ele geçirdi ve devlet sınırları ne olursa olsun geniş alanlara hızla yayılabilir" dedi.

Savcılara göre kadın, Virulent Newcastle hastalığına neden olan patojeni içeren şişeleri çaldı. Hastalık çok sayıda yabani ve evcil kuş türünü etkiler ve insanlara bulaşabilir.

Açıklamada, kadının şişeleri buzdolabında sakladığı belirtildi. Biliminsanının virüsü "yeniden satmak amacıyla evinde sakladığı" söylendi.

Biliminsanı resmi görevi kötüye kullanarak bir başkasının mülkünü zimmete geçirmekle suçlandı.