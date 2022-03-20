Ukrayna'da bazı partilerin faaliyetleri askıya alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin, ülkede geniş çaplı çatışmaların yaşandığı gerekçesiyle, "sıkıyönetim dönemi" boyunca bazı siyasi partilerin faaliyetlerini askıya almaya karar verdiğini belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Zelenskiy, bu çerçevede "Yaşam İçin Muhalefet Platformu", "Şaria Partisi", "Bizim", "Muhalefet Bloku", "Sol Muhalefet", "Sol Güçler Birliği", "Devlet", "Ukrayna İlerici Sosyalist Partisi", "Ukrayna Sosyalist Partisi", "Sosyalistler" ve "Vladimir Saldo Bloku" partilerinin faaliyetlerinin durdurulduğunu aktardı.