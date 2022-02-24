Ukrayna Ordusu'nun yaptığı açıklamada, ülkenin doğusuna giriş yapan yaklaşık 50 Rus askerinin öldürüldüğü iddia edildi.
Açıklamada, Rusya'ya ait 6 savaş uçağının düşürülerek imha edildiği öne sürüldü.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Ukrayna: Yaklaşık 50 Rus askeri öldürüldü, 6 savaş uçağı imha edildi
Ukrayna, ülkenin doğusunda yaklaşık 50 Rus askerinin öldürüldüğünü, 6 savaş uçağın imha edildiğini öne sürdü.
Dış Haberler
Ukrayna Ordusu'nun yaptığı açıklamada, ülkenin doğusuna giriş yapan yaklaşık 50 Rus askerinin öldürüldüğü iddia edildi.
Açıklamada, Rusya'ya ait 6 savaş uçağının düşürülerek imha edildiği öne sürüldü.