Ukrayna: Yaklaşık 50 Rus askeri öldürüldü, 6 savaş uçağı imha edildi

Ukrayna, ülkenin doğusunda yaklaşık 50 Rus askerinin öldürüldüğünü, 6 savaş uçağın imha edildiğini öne sürdü.

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Ukrayna Ordusu'nun yaptığı açıklamada, ülkenin doğusuna giriş yapan yaklaşık 50 Rus askerinin öldürüldüğü iddia edildi.

Açıklamada, Rusya'ya ait 6 savaş uçağının düşürülerek imha edildiği öne sürüldü.

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