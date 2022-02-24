Ukrayna: Topraklarımıza gireni vuracağız

Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko "Topraklarımıza gireni vuracağız. Binlerce Ukrayna ve Rus askeri ölür. Siz Rus halkı yaklaşan trajediyi durdurabilirsiniz. Rus elitler, sanatçılar, ressamlar susmayın. Ukrayna, Rusya değildir ve Rusya’nın düşmanı da değildir. Bize rahat, barış içinde yaşama imkanı verin. Putin’i durdurun." açıklaması yaptı.

Gerashchenko sosyal medyada yayınladığı mesajında, "Ruslar, Putin'i durdurun! Rusya'da dost ve akrabası olan herkesin onları arayıp Rus istilası durumunda Ukrayna teslim olmayacağı konusunda uyarmasını rica ediyorum. Kan nehir gibi akacak. Ve Rus askerlerinin binlerce cenazesi olacak. Ukraynalılar! Videolar kaydedin ve Rusya'daki arkadaşlarınıza gönderin. Rusya kamuoyu liderleri, susmayın! Senin sözün artık binlerce masum insanın ölümünü durdurabilir. Ruslar! Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın işgaline ilişkin nihai kararına belki de birkaç saat kaldı. Rusya'nın Ukrayna bölünmüş ve zayıfken ele geçirdiği sözde Lugansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri topraklarının işgal edilmesi değil, Ukrayna topraklarımızın açık bir istilası. Bir Ukrayna vatandaşı ve vatanseveri olarak, sorumlu bir şekilde ilan ediyorum Ukrayna'nın işgal altındaki Kırım ve Donbass'ı zorla iade etme planları yok ve yoktu. Rus propaganda makinesinin, Ukrayna'yı işgal etmek için gerekçeler icat etme girişimleri, korkunç bir yalan ve provokasyondur. Kiev Rus şehirlerinin anasıdır! Halklarımız hala yan yana yaşıyor! Vladimir Putin'in Batı'nın ekonomik yaptırımlarını durdurmayacağını tam olarak anlıyoruz. Ama, Rus halkının sessiz kalması ve bugün Ukrayna'yı işgal emri verilecek olursa, şerefle hesap vereceğiz. Topraklarımıza kılıçla gelenle savaşıp vuracağız. Binlerce Rus ve Ukraynalı asker ölecek. Masum Ukraynalı kadınlar, çocuklar ve yaşlılar ölecek. Analar ve eşler yabancı toprakları işgal ederken ölen Rus erkeklerine yas tutacak. Ama siz, Ruslar, hala yaklaşmakta olan trajediyi durdurabilirsiniz. Putin'i yere serebiliriz. Çünkü kanlar akmaya başladıktan sonra sesiniz yetmez duyulmaya. Ve son kez söylüyorum. Bugün beni duyacak olan yaşlı Rusların çoğu SSCB'ye Afganistan'da ne olduğunu hatırlıyor. Uzak bir yabancı ülkede binlerce Rus öldü, on binlercesi sakat kaldı. Afganistan, Sovyet İmparatorluğu'nun çöküşünün nedenlerinden biriydi. Ukrayna istilası şu an bildiğimiz Rusya'nın sonu olacak." dedi.

