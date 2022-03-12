Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko bugün Moskova’da bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin bilgi veren Lukaşenko’nun Sözcüsü Natalya Eysmont, Putin ve Lukaşenko’nun Ukrayna bağlamında dünya ve bölgedeki durumu ele aldığını belirterek, “Bu bağlamda, ana konulardan biri, Belarus’ta yapılan görüşmelerin gidişatı ile Rusya ve Ukrayna taraflarının pozisyonları oldu” diye açıkladı.

Sputnik'teki habere göre görüşmeye, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy’in de davet edildiğini söyleyen Eysmont, “Görüşme sonunda ortak fikir beyan edildi. Ukrayna tarafı dilerse çatışma her an hallolabilir” ifadesini kullandı.

Putin görüşmesinin basına açık kısmında yaptığı açıklamada, "Ukrayna konusundaki durum hakkında ve her şeyden önce, neredeyse her gün yapılan müzakerelerin şu anda nasıl ilerlediği hakkında sizi mutlaka bilgilendireceğim. Bizim tarafımızdaki müzakerecilerin bana bildirdiğine göre bazı olumlu değişimler var. Tüm bunları size daha ayrıntılı olarak anlatacağım" dedi.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko da görüşmede, Ukrayna’nın sadece Donbass’a değil Belarus’a karşı da saldırı hazırlığında olduğunu ifade etti.