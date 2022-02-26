Ukrayna sınırından geçecek Türkiye vatandaşlarının tabii olacağı uygulamalar açıklandı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Ukrayna’daki Türkiye vatandaşlarının Polonya, Romanya, Moldova, Macaristan, Slovakya ve Bulgaristan kara sınırlarından geçerken tabii olacakları uygulamaları paylaştı.

Paylaşıma göre Ukrayna’dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları Polonya, Romanya, Moldova, Macaristan, Slovakya ve Bulgaristan kara sınır kapılarında şu uygulamalara tabi olacak: