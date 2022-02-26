Ukrayna sınırından geçecek Türkiye vatandaşlarının tabi olacağı uygulamalar açıklandı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Ukrayna’daki Türkiye vatandaşlarının Polonya, Romanya, Moldova, Macaristan, Slovakya ve Bulgaristan kara sınırlarından geçerken tabii olacakları uygulamaları paylaştı.
Paylaşıma göre Ukrayna’dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları Polonya, Romanya, Moldova, Macaristan, Slovakya ve Bulgaristan kara sınır kapılarında şu uygulamalara tabi olacak:
- Polonya: Pasaport veya kimlik kartıyla girilebiliyor. PCR Testi, Aşı Sertifikası ve Vize istenmiyor.
- Romanya: Pasaportlar girilebiliyor. PCR Testi, Aşı Sertifikası ve Vize istenmiyor.
- Moldova: Pasaport veya Kimlik Kartıyla (PTF Criva-Mamaliga, Larga-Kelmenti, Briceni Rossani, Palanca-Maiki-Udobnoe, Giurgiuleşti-Reni sınır kapıları) girilebiliyor. PCR Testi, Aşı Sertifikası ve Vize istenmiyor.
- Macaristan: Pasaportla girilebiliyor. PCR Testi, Aşı Sertifikası ve Vize istenmiyor.
- Slovakya: Pasaport veya (Slovakya makamlarınca yapılacak) bireysel değerlendirmeye göre Kimlik Kartıyla girebiliyor. PCR Testi, Aşı Sertifikası ve Vize istenmiyor.
- Bulgaristan: Pasaportla girilebiliyor. PCR Testi, Aşı Sertifikası ve Vize istenmiyor. (ANKA)