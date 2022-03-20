Ukrayna Savaşı'nda 25. gün

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin 25. gününe girildi.

Geçtiğimiz günlerde tarafsızlık statüsünü bozarak Rusya'ya dönük yaptırım kararı alan İsviçre, Moskova-Kiev görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Reuters'ta yer alan bir haberdeyse, ABD'nin Türkiye'ye, Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya transfer edilmesini teklif ettiği öne sürüldü.

Savaşın 25. gününde yaşanan gelişmeler haberimizde...

Güncelleme 22.40

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bugün video konferans aracığıyla İsrail Parlamentosu'ndaki milletvekillerine hitap etti.

Tel Aviv'deki Habima Meydanı'nda toplanan bir grup ise Zelenskiy'in konuşmasını kurulan ekranlardan izledi.

Nazi Almanyası'nın Yahudilere karşı "nihai çözüm" adını verdiği soykırım planına atıfta bulunan Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın bu plana benzediğini iddia etti.

İsrail'in "Demir Kubbe" hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya vermesini isteyen Zelenskiy şunları söyledi:

"Herkes biliyor ki sizin füze savunma sistemleriniz en iyisi ve kesinlikle halkımıza yardım edebilir, Ukraynalıların, Ukraynalı yahudilerin hayatlarını kurtarabilirsiniz. Sizden neden silah alamadığımızı, İsrail'in neden Rusya'ya güçlü yaptırımlar uygulamadığını ya da Rus işletmelerine baskı yapmadığını sorabiliriz. Her iki durumda da tercih sizin."

Güncelleme: 22.00

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki barış görüşmelerinin 21 Mart’ta devam edeceği belirtildi.

Ukrainskaya Pravda gazetesi, Rusya ve Ukrayna delegasyonları arasındaki barış görüşmelerinin pazartesi günü devam edeceğini yazdı. Ukrayna gazetesinin, ismini vermediği üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberinde, görüşmenin video-konferans yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtildi.

Güncelleme: 19.30

Ukrayna Parlamentosu'ndan bugün yapılan açıklamada Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in sıkıyönetim süresini 30 gün daha uzatan yasayı imzaladığı belirtildi. Ukrayna'da 26 Mart'ta sona ermesi beklenen sıkıyönetim bu tarihten itibaren 30 gün daha uzatılmış oldu.

Zelenskiy'den '3. Dünya Savaşı' açıklaması

Güncelleme: 18.50

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy CNN’de Fareed Zakaria’nın sunduğu GPS programına verdiği mülakatta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme girişimlerinin başarısız olması durumunda, bu savaşın "3. Dünya Savaşı olduğu anlamına geleceğini" savundu.

Zelenskiy Rusya Devlet Başkanı Putin'i kastederek "Onunla müzakerelere hazırım. Geçen iki yılda da hazırdım. Ve öyle sanıyorum ki bu müzakereler olmaksızın bu savaşı sona erdiremeyeceğiz" dedi.

Zelenskiy Putin ile görüşme olasılığına ilişkin "Bence müzakere etme olasılığını, Putin ile konuşma olasılığını elde etmek için her formatı, her şansı kullanmalıyız. Ama bu girişimler başarısız olursa bu da bunun Üçüncü Dünya Savaşı olduğu anlamına gelir" diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı ayrıca ülkesinin NATO üyesi olması durumunda bu savaşın başlamamış olacağını savundu.

Zelenskiy "Ülkem ve halkım için güvenlik garantileri istiyorum. Eğer NATO ülkeleri bizi ittifakın içinde görmeye hazırsa bunu derhal yapsınlar. Çünkü insanlar her gün ölüyor" diye konuştu. Zelenskiy ayrıca NATO'ya desteklerinden dolayı minnettar olduğunu söyledi.

Zelenskiy geçen hafta yaptığı açıklamada ülkesinin yakında NATO üyesi olmasını beklemediğini ifade etmişti.

Güncelleme: 17.55

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya güçlerinin Pazar günü erken saatlerde Ukrayna özel güçlerine ait bir eğitim merkezini vurduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada merkezdeki "100'den fazla yerel asker ile yabancı paralı askerin" öldüğü ileri sürüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov Ukrayna'nın kuzeyindeki Jitomir bölgesinde bulunan bir Ukrayna Özel Harekat Güçleri eğitim merkezinin yüksek hassasiyetli füzelerle düzenlenen hava saldırısında vurulduğunu açıkladı. Konaşenkov sözkonusu merkezde paralı askerin bulunduğunu söyledi.

Rusya geçen hafta Lviv bölgesinde Yavoriv'de bir paralı asker üssünü hedef aldığını açıklamış ve üsteki 180 yabancı savaşçının öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Güncelleme: 17.30

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AKP Antalya İl Danışma Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Her iki tarafla konuşarak, önce insani ateşkes, sonra kalıcı ateşkes için çalışıyoruz. Taraflar bazı somut konular üzerinde müzakereleri sürdürüyor. Müzakere ekipleriyle de düzenli temaslarımız var. Tüm bu temaslarımızda tarafların temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz" dedi.

Güncelleme: 15.29

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkedeki çatışmaları gerekçe göstererek bazı siyasi partilerin faaliyetlerinin askıya alındığını açıkladı.

Güncelleme: 13.56

Donetsk Halk Cumhuriyeti yetkilileri, 31 günlük gerilim süresince Donetsk'te 55 sivilin yaşamını yitirdiğini, 22’si çocuk olmak üzere 318 kişinin yaralandığını bildirdi.

Güncelleme: 12.27

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pekin'in Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonu konusunda 'tarihin doğru tarafında' yer aldığını söyledi.

Güncelleme: 11.13

Rusya-Ukrayna görüşmelerinin gidişatına dair konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Önemli konularda, kritik konularda her iki tarafın pozisyonlarında da bir yakınlaşma var' dedi.

Güncelleme: 10.50

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus uçaklarının son bir gün içinde Ukrayna’nın 62 askeri tesisini imha ettiğini duyurdu.

Güncelleme: 9.46

İngiltere Başbakanı Johnson, Zelenskiy ve ailesine İngiltere'de sığınma hakkı verilmesinin görüşüldüğünü ancak Zelenskiy'in ülkesinde kalma konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Çin'e de seslenen Johnson, Pekin'den Rusya'yı kınamasını istedi.