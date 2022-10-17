Ukrayna savaşı Rus sermayesini Türkiye'ye taşıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kurulan/Kapanan Şirket İstatistikleri’ne göre, Ocak-Ağustos 2022 döneminde Türkiye’de 86 bin 560 sermaye şirketi açılırken, bunların 14 bin 90’ı yabancı sermayeli şirket statüsünde oldu. Kurulan yabancı sermayeli şirket sıralamasında ilk sıra 874 adet ile İran’ın olurken, 729 şirket açılışı ile Rusya ikinci sırada yer alarak büyük çıkış yaptı.

Rusya şirket açılışları ile ilk 10’da yer alırken, Ukrayna savaşının etkisiyle bu yıl ilk sırayı zorluyor. 2021 yılının genelinde açılan Rus sermayeli şirket sayısı 177 olurken, bu sayının 2020’nin tamamında 115 düzeyinde bulunuyordu.

Kurulan Rus şirketlerinin toplam sermayesi 360 milyon lira

Dünya gazetesinden Merve Yiğitcan'ın haberine göre; yılbaşından bu yana kurulan 729 Rus sermayeli şirkete bakıldığında, firmaların toplam sermayesinin 360 milyon lira olduğu, bu şirketlerdeki yabancı sermaye payının ise 320,5 milyon lira olarak kayıtlarda yer aldığı görülüyor. Açılışların özellikle nisan ayından itibaren hızlandığı dikkat çekiyor.

Savaşın şubat sonunda başladığı düşünüldüğünde, Rus sermayesinin Türkiye’ye ilgisinin savaş sonrası arttığı görülüyor. Kurulan 729 şirketin 136’sı anonim şirket, 593’ü ise limited şirket statüsünde.

Toptan ve perakende ticaret sektörüne yönelim

Sektörel dağılımlara bakıldığında en fazla açılışın toptan ve perakende ticarette olduğu dikkat çekiyor. Yılbaşından bu yana Ruslar toptan ve perakende ticarette 410 firmayı faaliyete sokarken, bu şirketlerin toplam sermayesinin 125,26 milyon lira, bu şirketlerdeki yabancı sermayenin de 113,4 milyon lira olduğu görülüyor.

Rusların en çok rağbet gösterdiği bir diğer sektör ise bilgi ve iletişim sektörü. İlgili sektörde 73 Rus sermayeli şirket açılışı yapılırken, bu firmaların toplam sermayesi 15,1 milyon lira, buradaki yabancı sermayenin payı ise 9,7 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

İmalat sektörü de Rus sermayesinin en fazla ilgi gösterdiği sektörlerden biri oldu. İmalatta 56 Rus sermayeli şirket açılırken, bu şirketlerin 45,3 milyon lirası yabancı olmak üzere 47,8 milyon lira toplam sermayesi bulunuyor.

İstanbul ve Antalya başı çekiyor

Türkiye’ye yerleşen Rus vatandaşların sayılarındaki artış Rus şirketlerin mesleki, bilimsel ve teknik alanda faaliyetlerini artırmalarını da sağladı. Bu alanda 8 ayda toplam sermayesi 11,4 milyon lira olan 53 şirket hayata geçti.

Rus sermayeli şirket kuruluşlarının en fazla yapıldığı iller ise geçmiş yıllarda olduğu gibi yine İstanbul ve Antalya oldu. İstanbul’da toplam sermayesi 127,3 milyon lira olan 515 Rus sermayeli şirket kuruluşu yapılırken, Antalya’da 148 Rus şirketi kuruldu, bu şirketlerin toplam sermayesi ise 114,6 milyon lira olarak kayıtlara geçti.