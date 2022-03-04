'Ukrayna-Rusya Savaşında Türkiye Ne Yapmalı?' anketinin sonuçları açıklandı

Aksoy araştırma şirketi Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin bir anket çalışması düzenledi.

Anketin en dikkat çeken sorusu "Ukrayna-Rusya Savaşında Türkiye Ne Yapmalı?" oldu.

Verilen yanıtlara göre katılımcıların yüzde 78,2'si 'tarafsız olmalı', yüzde 19,4'ü 'NATO'dan yana olmalı', yüzde 2,4'ü 'Rusya'dan yana olmalı' dedi.

NATO'dan yana olmalı diyenler arasında CHP'ye oy verenler 21,2 ile ilk sırada yer aldı, tarafsız olmalı diyenler arasında ise MHP yüzde 86,3 ile ilk sırada yer aldı. Anket sonucuna göre Rusya'dan yana olmalı diyenlerde ise ilk sırada yüzde 4,3'le İYİP yer aldı.