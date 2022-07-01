Ukrayna: Rusya Odessa'ya füze saldırısı düzenledi, 18 kişi öldü

Ukrayna'nın liman kenti Odessa'ya yönelik füze saldırısında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko, Rusya'nın Odessa kentine füze saldırısı düzenlediğini, saldırıda aralarında 2 çocuğun da olduğu 18 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ukrayna'nın Odessa bölgesel yönetimi sözcüsü Serhiy Bratçuk ise saldırıda 30 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ukrayna füze saldırısının çok katlı bir yerleşim konutunu ve bir rekreasyon alanını hedef aldığını ileri sürdü.

Saldırı Rusya'nın Yılan Adası'ndaki (Zmeynıy Adası) birliklerini "bir iyiniyet göstergesi olarak" çektiğini, Ukrayna'nın ise Rus birliklerinin Ukrayna'nın taarruzu sonucunda adadan çekilmek zorunda kaldığını açıklamasının ardından geldi.