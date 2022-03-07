Ukrayna: Rusya ile barış görüşmeleri 17.00’de başlayacak

Rusya ile barış görüşmelerine katılan Ukrayna delegasyonunun üyesi Mihail Podolyak, görüşmelerin bugünkü üçüncü turunun yerel saatle (Türkiye saatiyle ile aynı) 17.00’de gerçekleşeceğini söyledi. Podolyak görüşmelerin yine Belarus’ta gerçekleşecek bugünkü turunda Ukrayna heyetinin üyelerinde değişiklik olmayacağını da kaydetti.