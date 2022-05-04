Ukrayna: Rus ordusu 24 bin 500 askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-4 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 300 askerini daha kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, Rus ordusunun toplam 24 bin 500 asker kaybettiği ve Ruslar'a ait 194 uçak, 155 helikopter, 1077 tank, 2 bin 610 zırhlı araç, 491 top, 163 roketatar sistemi ve 81 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.

Ayrıca 1867 araç, 10 gemi ve hafif sürat teknesi ile 303 insansız hava aracının da kaybedildiği ifade edildi.