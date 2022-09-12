Ukrayna 'Rus füze saldırıları' sonucu birçok kentin karanlığa gömüldüğünü duyurdu

Ukrayna'nın birçok bölgesinde elektrik kesintileri yaşandı.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun "kritik" altyapılara yönelik füze saldırıları gerçekleştirdiğini belirterek Sumy, Dnepropetrovsk, Poltava, Zaporijya ve Odessa'nın elektrik kesintilerinden etkilendiğini aktardı.

Rusya'dan şimdiye kadar konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

RT'nin haberine göre, Karadeniz ve Hazar Denizi'nde konuşlanmış Rus gemilerinden çok sayıda seyir füzesinin fırlatıldığı görüntüler olaydan önce sosyal medyada paylaşıldı. Öte yandan füze saldırılarının ardından paylaşılan bazı görüntülerde de itfaiyecilerin elektrik santrali gibi görünen yerlerde alevleri söndürmeye çalıştığı görülüyor.

Kesinti, ülke genelinde gecikmeler bildiren Ukrayna demiryollarının operasyonlarını ve metro sistemini de durdurdu.