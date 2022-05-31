Ukrayna Ortodoks Kilisesi Moskova'dan bağımsızlığını açıkladı

Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Rusya'nın Ukrayna'ya dönük harekatına destek vermesi nedeniyle Moskova kilisesinden tam bağımsızlığını açıkladı.

Moskova'ya bağlı olan Ukrayna kilisesinin konseyi, "Tanrının 'Öldürmeyeceksin' emrini ihlal eden bu savaşı kınıyoruz. Moskova Patriği Kirill'in ve tüm Rusya'nın Ukrayna'daki savaşıyla ilgili konumuyla anlaşmazlık yaşadığımızı ifade ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Olaya ilişkin açıklama yapan Patrik Kirill, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin kararını anladığını söyleyerek, "şer ruhlarının Ukrayna ve Rusya'daki inananları bölemeyeceğini" ifade etti.