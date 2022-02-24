Ukrayna Ordusu'ndan son duruma dair açıklama

Ukrayna Genelkurmay Başkanı, Rusya'nın başlattığı operasyona dair açıklamada bulundu.

"24 Şubat saat 5.00'te Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri doğuda bulunan birimlerimizi yoğun top atışına tutmaya başladı. Ayrıca Boryspil, Ozernomu, Kulbakinomu, Chuguev, Kramatorsk, Chornobayivtsi bölgesindeki havalimanlarına roket-bomba saldırısı başlattı" denilen açıklamada, sınır boyunca saldırıların sürdüğü ifade edildi.

"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, hava saldırısına karşı mücadele ediyor. Devletin savunma kuvvetleri tam muharebeye hazır durumda ve savunma pozisyonlarını koruyorlar" ifadesinin yer aldığı açıklamada, Rus birliklerinin Odessa'da çıkarma yaptığı bilgisinin ise doğru olmadığı duyuruldu.