Ukrayna: Nükleer silah kullanılma ihtimaline ilişkin sorumsuz açıklamalar kabul edilemez

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Batı'ya söylüyorum, yanıt verecek çok sayıda silahımız var. Bu blöf değil" sözlerine dair açıklamada bulundu.

Kuleba, "Putin ve Lavrov'un nükleer silah kullanılma ihtimaline ilişkin yaptıkları sorumsuz açıklamalar kabul edilemez" dedi.

Kuleba'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Putin ve Lavrov'un nükleer silah kullanılma ihtimaline ilişkin yaptıkları sorumsuz açıklamalar kabul edilemez. Ukrayna pes etmeyecek. Tüm nükleer güçleri şimdi seslerini yükseltmeye ve Rusya'ya bu tür söylemlerin dünyayı tehlikeye attığını ve tolere edilmeyeceğini açıkça göstermeye çağırıyoruz."