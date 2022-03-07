Ukrayna: Müzakere heyeti ortak tutumda anlaşana kadar şartlarını açıklamayacak

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile yapılan müzakerelerdeki heyetlerin üyelerinin, ‘ortak tutumlar’ üzerinde anlaşmaya varıncaya kadar, kamuoyu baskısından kaçınmak için şartlarını açıklamama kararı aldığını ifade etti.

YouTube’da bir kanalda konuşan Podolyak, “Müzakere süreci epey zorlu. Bir tarafın diğerine belirttiği birçok fikir var. Ortak tutumlar üzerinde anlaşıncaya kadar, kamuoyunun bu tutumlar üzerinde baskısının oluşmaması için açıklamama kararı aldık. Bu aşamada daha olgunlaşmamış şeyler söyleyerek yanlış şeyleri tetiklemek istemiyoruz” dedi.