Ukrayna, limanlarını Rus gemilerine kapattı

Ukrayna'nın yeni "İç Su Taşımacılığına İlişkin" yasası, Rusya'ya ait kargo ve yolcu gemilerinin, Dinyester, Dinyeper ve Dunabe nehirleri ve çeşitli rezervuarlar dahil olmak üzere hem büyük hem de küçük iç su yollarına erişmesini yasaklıyor.

Ukraynalı yetkililer ilk olarak 2018'de ülkenin iç sularında faaliyet gösteren Rus ticari gemilerine kısıtlamalar getirerek, onları "kritik altyapıya yönelik potansiyel bir terör tehdidi" olarak nitelendirdi. 2020'nin sonlarında, Ukrayna parlamentosu 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek olan kısıtlamaları uygulamaya koyan yasa tasarısını onayladı.

Rusya-Ukrayna ekonomik ve ticari bağları, 2014 darbesinden bu yana büyük ölçüde düştü. Bu roket ve havacılık gibi alanlarda işbirliği, makine ve gemi imalatı gibi alanların sonlanmasına yol açtı. Toplam ticaret hacmi 2013'teki 45 milyar dolardan 2020'deki 7,3 milyar dolara düştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz haftalarda "iki ulus arasında yüzyıllar boyunca oluşturulmuş doğal tamamlayıcı ekonomik ortaklığın yok olmasından" yakındı.

Kasım ve Aralık aylarında Ukrayna, Eylül ayında Kırım'dan Rus Duması'na yapılacak seçimlerin organizasyonunda yer alan Rus kişi ve kuruluşlara yeni yaptırımlar uyguladı ve Kırım Köprüsü'nün inşasına karışanlara kısıtlamalar getirdi.

Perşembe günü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD Başkanı Joe Biden'ı, Washington tarafından Ukrayna nedeniyle Rusya'ya karşı yeni yaptırımların diplomatik ilişkileri koparabilecek "devasa bir hata" olacağını söyledi. ABD'li yetkililer, milletvekilleri ve düşünce kuruluşları açıkça Rusya'ya karşı yeni ve sert kısıtlamalar getirilmesi çağrısında bulundular ve hatta bazıları Moskova'ya karşı bir finansal “önleyici saldırı” gerçekleştirmeyi teklif ederek, ülkeyi SWIFT ödeme sisteminden atmayı teklif etti.