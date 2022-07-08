Ukrayna: Kramatorsk'a füze saldırısı düzenlendi, 1 kişi öldü

Rusya'nın Donetsk'in Kramatorsk kentine füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

Kiev'in atadığı Donetsk Valisi Pavlo Kirilenko, Telegram kanalı üzerinden yaptığı paylaşımda, saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve altı kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırı sonucunda sivil yerleşim alanlarında maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Lugansk'ın kontrolünü sağlamasının ardından saldırılara "ara" vermesini, "birliklerini yeniden organize etme fırsatı" olarak değerlendiriyor. Bakanlık, Rus güçlerin yakın bir zamanda Kramatorsk, Tahmut ve Slovyansk yönünde harekete geçeceğini öne sürüyor.