Donetsk Halk Cumhuriyeti Enformasyon Bakan Yardımcısı Daniil Bezsonov, 29 Temmuz Cuma gecesi Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Yelenovka'da yakalanan Ukraynalı askerlerin tutulduğu hapishaneye füze saldırısında bulunduğunu söyledi.

Açıklamaya göre, Ukrayna tarafı Amerikan yapımı HIMARS çoklu fırlatma roket sistemini kullandı.

MLRS'den ateşlenen roketlerden en az biri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yakalanan askeri personelinin kaldığı kışlaya düştü.

Şu anda ilk belirlemelere göre esirlerden 40’ının öldüğü ve 130 yaralı mahkum esirin olduğu bildirildi.

Daniil Bezsonov, füze saldırısında yıkılan binaların molozlarının temizlenmeye devam ettiğini ölü ve yaralı sayısının artabileceğini söyledi.

HIMARS MLRS'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından çeşitli sivil nesnelere ve yerleşim yerlerine yönelik saldırılar için aktif olarak kullanılıyor.