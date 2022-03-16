Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı: Rusya Odessa'yı bombaladı

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus gemileri tarafından Karadeniz üzerinden Ukrayna'nın Odessa kentinin bombalandığını belirterek, "Birkaç saat önce Rus donanmasına ait gemiler Odessa Bölgesi'ndeki Tusla Köyü açıklarından sahil bölgesine top ve füze atışları gerçekleştirdi. İşgalciler kıyı savunma sistemimizi test etmeye çalışıyordu. Denizcileri karaya çıkarma girişiminde bulunmadılar" ifadesini kullandı.