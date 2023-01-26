Ukrayna Hava Kuvvetleri: 24 İran İHA'sı düşürdük

Ukrayna ordusu dün gece 24 Şahit kamikaze insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Duyuru Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin Facebook sayfasından yapıldı.

Yapılan açıklamada, “26 Ocak gecesi Rus işgalciler, İran yapımı Şahit-136/131'ler ile Ukrayna'ya yönelik saldırılarını yeniden başlattı” denildi.

İddiaya göre saldırıda 24 İHA kullanıldı ve bunların tamamı imha edildi.

Kiev Şehri Askeri İdaresi, Kiev üzerinde yaklaşık 15 Şahit'in düşürüldüğünü bildirdi. Şehir iradesi bir can kaybı olmadığını ve hiçbir altyapının vurulmadığını söyledi.

Öte yandan saldırılarda Dnipropetrovsk bölgesinde bir sanayi kuruluşunun hasar gördüğü açıklandı.