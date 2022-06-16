Ukrayna gerçek sayıları açıkladı: Donbass'ta günde bine yakın kayıp veriyoruz

Ukrayna'nın Rusya müzakereleri heyeti başkanı ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin danışmanı David Arakhamia'nın yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna'nın Donbass'taki kayıplarının sayısı son iki haftada ciddi derecede arttı. Arakhamia, Donbass'ta günde 250 ile 500 Ukrayna askerinin öldüğünü, 500'ün üzerinde askerinse yaralandığını söyledi. David Arakhamia, günlük askeri kaybın yaklaşık bine ulaştığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy daha önce yaptığı açıklamada, Donbass'ta 60 ile 100 arası askerin öldüğünü söylemişti. Arakhamia'nın açıklamaları, Zelenskiy'nin ifadeleriyle çelişiyor.

Ukrayna ordusunda 1 milyon asker var, 2 milyon kişi yedekte

Axios'un haberine göre, Zelenskiy'nin danışmanı David Arakhamia, Ukrayna'nın bir milyon kişiyi orduya aldığını ve iki milyon kişiyi daha askere alma kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Arakhamia, bu nedenle Rusya'nın yavaş yavaş toprak kazandığı Donbass'ta savaşa devam edecek sayılara sahip olduklarını belirtti.

Ukrayna'nın toplam kaybı yaklaşık 100 bin asker

David Arakhamia, Ukrayna'nın kayıplarının ölen, yaralanan ve esir düşen askerlerle birlikte toplamda 100 bini bulabileceğini söyledi.

David Arakhamia, "21. yüzyılın en büyük çatışmasında" Ukrayna'nın tek eksiğinin, Rusya'ya karşılık verebilmek için silah ve mühimmat olduğunu söyledi. Arakhamia sözlerine, "Saldırmak, karşı saldırı için eğitilmiş insanlarımız var ama bunun için silahlara ihtiyacımız var" diye devam etti.

'Bu pozisyonda müzakere pozisyonumuz zayıf, karşı saldırıya geçmemiz lazım'

Arakhamia, "Müzakere pozisyonumuz aslında oldukça zayıf, bu yüzden bu pozisyondaysak masada oturmak istemiyoruz. Bunu bir şekilde tersine çevirmemiz gerekiyor." dedi. Arakhamia, Ukrayna'nın yeniden toparlanması için karşı saldırıya ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.