Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Severodonetsk'in dış mahallelerine çekildik

Rusya'nın Severodonetsk'te topçu destekli bir saldırı düzenleyerek Ukrayna ordusunu kentin dışına ittiği bildirildi.

Ukrayna merkezli Ukrayinska Pravda haber ajansının aktardığına göre, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Rus birliklerinin günlerdir çatışmaların odağında olan Lugansk'a bağlı Severodonetsk'te Ukrayna ordusunu kentin dış mahallelerine ittiği ve merkezde kontrolü sağladığı belirtildi.

Rus birliklerinin Harkov cephesinde kısmi ilerlemeler sağladığı kaydedilen açıklamada, Karadeniz'deki son duruma ilişkin de bilgi verildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Karadeniz'in kuzeybatısında tüm sivil gemileri engellemeye devam ettiğini öne sürerek, "Kalibr seyir füzelerine sahip altı Rus gemisi Karadeniz'de bulunuyor" iddiasında bulundu.