Ukrayna gazetesi: Müzakereler yarın devam edecek

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki barış görüşmelerinin 21 Mart’ta devam edeceği belirtildi.

Ukrainskaya Pravda gazetesi, Rusya ve Ukrayna delegasyonları arasındaki barış görüşmelerinin pazartesi günü devam edeceğini yazdı. Ukrayna gazetesinin, ismini vermediği üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberinde, görüşmenin video-konferans yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Ukraynalı müzakereciler daha önceki açıklamalarında, taraflar arasındaki görüşmelere uzman düzeyinde her gün devam edildiğini söylemişti.