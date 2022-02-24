Ukrayna Futbol Federasyonu ligi askıya aldı

Ukrayna Futbol Federasyonu, gece meydana gelen bombalı saldırıların ardından ligi askıya aldı.

Shakhtar Donetsk'in İtalyan hocası De Zerbi ve ekibi bir otelde tutuluyor.

Ukrayna Premier Ligi'nde lider Shakhtar Donetsk'in 2 puan gerisinde yer alan Dinamo Kiev devre arasında Antalya'ya kampa gelmişti.

Ukrayna ekibi yaklaşık 2 haftadır Antalya'da kamp yapmaya devam ediyor. Daha önceki yapılan plana göre Dinamo Kiev, Antalya'dan Ukrayna'ya dönüp birkaç gün ara verdikten sonra ikinci kampını yapacaktı.

Ancak Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, savaş olasılığı nedeniyle 14 Şubat'ta takımın Antalya'da kalmasına karar vermişti. Edindiğimiz bilgiye göre Kiev takımı 21 Şubat'ta Ukrayna'ya geri döndü.