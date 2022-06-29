Ukrayna Dışişleri: NATO'ya katılma planımızdan vazgeçmedik

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev yönetiminin NATO'ya katılma niyetinden vazgeçmediğini belirtti.

Fransız RFI radyosuna konuşan Kuleba, sunucunun Kiev'in NATO'ya girme planlarından vazgeçip vazgeçmediği sorusuna, "Neden olmasın? NATO'ya katılım konusu anayasada yazılı. Ayrıca ittifakın yapısı Avrupa alanında en etkili güvenlik mekanizması" yanıtını verdi.

Sputnik'in aktardığına göre Kuleba, şöyle devam etti: "Ancak NATO'ya katılmak için bizim arzumuz tek başına yeterli değil. İttifakın da bunu istemesi gerekiyor. Avrupa Birliği (AB) tarihi bir karar verdi. Ancak görüyoruz ki savaşın başından beri NATO, entegrasyonumuz için herhangi bir adım atmıyor."