Ukrayna bütün ünvanlarını geri aldı

Ukrayna Millî Takımı'nın formasını en çok giyen isim olan Anatoliy Tymoshchuk, Rusya'nın askeri harekatına sessiz kalarak Zenit St Petersburg'daki görevine devam edince Ukrayna Futbol Federasyonu tarafından millî takım kayıtlarından çıkarılmasına, Ukrayna'da elde ettiği tüm başarı unvanlarının geri alınmasına karar verildi.

Ukrayna Futbol Millî Takımı'nın en çok formasını giyen isimler sıralamasında Anatoliy Tymoshchuk, hâlâ zirvede yer alıyordu. 144 kez Ukrayna forması giyen Tymoshchuk'u 111 ile Andriy Shevchenko ve 106 ile Andriy Yarmolenko takip etmekteydi. Ukrayna Futbol Federasyonu, millî takım kayıtlarından sildiği Tymoshchuk'un millî sporcu unvanını da kaybetmesi adına devlet yetkilileri ile iletişime geçti.

Zenit'te çalışmaya devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatına sessiz kalan eski futbolcu, antrenör olarak da kariyerini Rusya'da sürdürüyordu. Zenit St Petersburg'da yardımcı antrenör olarak çalışan Anatoliy Tymoshchuk, yaşanan tüm gelişmeler sonrası hiçbir tepki ortaya koymazken Rus ekibindeki görevini de sürdürdü.

3 kez yılın Ukraynalı futbolcusu seçilmişti

Anatoliy Tymoshchuk, Ukrayna futbol tarihinin en önemli isimlerinden biriydi. Millî takım formasını en çok giyen isim olmasının yanı sıra millî takımın birçok ilki başardığı dönemlerde kaptan olarak görev yapmaktaydı. Ayrıca Shakhtar Donetsk ve Zenit St Petersburg'da da kaptan olarak birçok başarı yaşamıştı. Shakhtar ile Ukrayna Premier Ligi, Ukrayna Kupası ve Ukrayna Süper Kupası zaferleri yaşayan Anatoliy Tymoshchuk, Rus ekibi Zenit ile de Rusya Premier Ligi, Rusya Süper Kupası, UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası zaferleri yaşadı.

Daha sonra Bayern Münih'e transfer olan Ukraynalı oyuncu, burada da Bundesliga, DFB Pokal, DFL Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi zaferleri elde etti.

Doğduğu şehir Lutsk'ta ise onursal vatandaşlık ile onore edilmişti.