Ukrayna birliklerinin Rusya'da yerleşim bölgelerini bombalamasının ardından OHAL ilan edildi

Rusya'nın Bryansk bölgesinin Klimovskiy yerleşiminde, Ukrayna bombardımanında sekiz kişinin yaralandığı ve 100'den fazla evin hasar gördüğü açıklandı.

Klimovskiy bölge başkanının yayınladığı bir emre göre, bir sonraki duyuruya kadar olağanüstü hal ilan edildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Perşembe günü erken saatlerde Rusya'nın Bryansk bölgesindeki yerleşimini bombaladı. Saldırıda aralarında hamile bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Çocuğun ve yaralı kadının durumunun ağır olduğu açıklandı.

Ayrıca bombardımanda 100 hane hasar gördü ve iki ev yandı.

Ukrayna kuvvetleri Bryansk'ın yanı sıra Rusya'nın Belgorod bölgesindeki üç köyü bombaladı. Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov Perşembe günü yaptığı açıklamada, Bölgede olağanüstü hal ilan edildiğini ve sınıra yakın yerleşim birimlerini tahliye etmeye başladıklarını açıkladı.