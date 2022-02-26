Ukrayna Başbakan Yardımcısı Elon Musk'tan yardım istedi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mihailo Fedorov sosyal medya üzerinden ABD'li milyarder Elon Musk'tan yardım istedi.

Fedorov, "Elon Musk, siz Mars'ı kolonileştirmeye çalışırken - Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye çalışıyor! Roketleriniz uzaydan başarılı bir şekilde inerken - Rus roketleri Ukraynalı sivil halka saldırıyor! Ukrayna'ya Starlink istasyonlarını temin etmenizi ve aklı başında Rusları ayağa kaldırmanızı rica ediyoruz" dedi.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 13,3 milyar dolar kaybetti ve net varlığı 200 milyar doların altına düştü.

Tesla'nın hisseleri Perşembe günü üst üste beşinci günde 700 dolara düşerken daha sonra hisse başına 768 dolara yükseldi.