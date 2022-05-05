Ukrayna askerleri gelince SSCB bayrağı ile dışarı çıkmıştı: Yaşlı çift tahliyeyi reddetti

Bahçesine gelen Ukraynalı askerleri Rus sanıp SSCB bayrağı ile dışarı çıkmasıyla sosyal medyada çokça konuşulan Harkov sakini yaşlı kadın ve eşi, köy evlerindeki kedi ve köpeklerini geride bırakmak istemedikleri için tahliye edilmeyi reddetti.

Yaşlı kadın ve eşinin, köyde kendilerinden başkasının kalmamasına karşın kedi ve köpeklerini geride bırakmayı içlerine sindiremedikleri anlaşılıyor.

Yaşlı kadın daha önce, SSCB bayrağının üstüne bastıkları için Ukraynalı askerlerin getirdiği insani yardım malzemelerini kabul etmemesiyle gündeme gelmişti.