Ukrayna açıkladı: Rusya, dünyanın en büyük kargo uçağını vurdu

Ukrayna Büyükelçiliği, dünyanın en büyük kargo uçağı olarak bilinen Mriya'nın (Hayal), Rusya tarafından vurularak yok edildiğini açıkladı ve son halinin görüntüsünü paylaştı.

Haber Merkezi

Rusya Ukrayna savaşında dokuzuncu güne girildi. Sıcak bölgede çatışmalar şiddetli şekilde devam ederken Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Dünyanın en büyük kargo uçağı olma özelliği taşıdığı belirtilen Mriya'nın vurulduğu aktarılırken, son görüntüsü de paylaşıldı.

[DOSYA]

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