Ukrayna açıkladı: Rusya, dünyanın en büyük kargo uçağını vurdu

Covid-19 salgını sırasında farklı ülkelere hatta kıtalara aşı ulaştırarak milyonlarca hayat kurtaran dünyanın en büyük kargo uçağı “Mriya”(Hayal) Rus işgalciler tarafından barbarca yok edildi.

Tüm insanoğluna hizmet eden “Mriya”mızın önceki ve şimdiki hali. pic.twitter.com/SeZ1OgYzry