Ukrayna AB'ye elektrik ihracatını durdurdu

Rusya, Kırım Köprüsü'ne düzenlenen bombalı saldırının ardından Ukrayna'da bu sabah bir dizi kente füze saldırısı düzenledi. Saldırılarda Ukrayna'nın enerji sistemlerinin bulunduğu tesisler de hedef alındı.

Ukrayna Enerji Bakanlığı saldırılarda elektrik üretim ve trafo merkezlerinin de vurulduğunu, bu nedenle ülkenin kendi elektrik sistemini istikrara kavuşturması için 11 Ekim'den itibaren Avrupa Birliği'ne elektrik ihracatının durdurulacağını açıkladı.

Enerji Bakanı Herman Haluşçenko da bugün Ukrayna'nın enerji sistemine düzenlenen saldırıları "tüm savaş boyunca en büyük saldırılar" olarak niteledi.

Bir TV kanalındaki yayında konuşan Haluşçenko füzelerin tüm tedarik zincirini hedef aldığını belirtti.

Ukrayna Enerji Bakanlığı Haziran ayında yaptığı açıklamada AB'ye elektrik ihracatından yıl sonuna dek 1,5 milyar avro gelir elde etmeyi umduğunu bildirmişti.