'Uğur Mumcu'nun katillerini savundun' lafı Erdoğan'ın avukatını incitmiş

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın, bombalı saldırıda katledilen gazeteci Uğur Mumcu davasında sanıkların avukatlığını yaptığını hatırlatmıştı.

Sevda Erdan Kılıç’ın açıklamaları üzerine, Mustafa Doğan İnal, İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. İnal, Kılıç’ın yaptığı açıklamalar nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini, manevi bütünlüğünün saldırıya uğradığını ve kendisine itibar suikastinde bulunulduğunu öne sürdü. İnal, yaşadıklarının “telafi edilemeyecek düzeyde” olduğunu belirterek, manevi yönden gördüğü zarar gerekçesiyle Kılıç’tan 250 bin lira tazminat istedi.

Mustafa Doğan İnal’ın yaptığı başvuru, jet hızıyla gündeme alındı. Mahkemeye sunduğu dilekçe 2 gün için işleme alındı ve dava dosyasına bakıldı. Mahkeme, Sevda Erdan Kılıç’a yanıt verebilmesi için 2 haftalık süre tanıdı.