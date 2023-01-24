Uğur Mumcu ölümünün 30. yılında katledildiği yerde anıldı

Türkiye basın tarihinde haberleri, yazıları, dosyaları ve kitaplarıyla büyük bir iz bırakan gazeteci Uğur Mumcu’nun öldürülmesinin üzerinden tam 30 yıl geçti.

Mumcu, katledilişinin 30. yılında, bombalı saldırıya uğradığı evinin önünde anıldı.

Anma programına Mumcu ailesi, Mumcu’nun dostları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve gazeteciler katıldı. Kılıçdaroğlu, tören öncesinde Mumcu'nun evinde eşi Güldal, kızı Özge ve oğlu Özgür Mumcu ile görüştü. Görüşmenin ardından Mumcu ailesi ve Kılıçdaroğlu, Faili Meçhuller Anıtı'na ve Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfiller bıraktı, mum yaktı.