Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' çağrısı

2023 seçimlerine artık aylar kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan olurken, 6'lı masada ise aylardır süren adaylık tartışması devam ediyor.

Gazeteci Uğur Dündar'dan aday olmaya hazırlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili dikkat çekici bir yorum geldi.

'Kılıçdaroğlu kazanamaz' iması

Dündar, ''Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday önermeli" diyerek CHP liderinin kazanacak aday olmadığını ima etti şeklinde yorumlandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uğur Dündar, 'Yurtseverliğini, iyi insanlığını, Cumhuriyet ve demokrasiye yürekten bağlılığını yakınen bilen bir gazeteci olarak Sn.Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrarı olmayacak bu seçimde; ' Altılı Masa'ya, kazanacak bir adayı önereceğine inanıyorum." paylaşımında bulundu.

