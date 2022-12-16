Uğur Dündar: Vakit geçirmeden Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmeli

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası ve siyasi yasak kararına ilişkin Uğur Dündar bir değerlendirmede bulundu.

Sözcü gazetesindeki köşesinde konuyu değerlendiren Dündar, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesi gerektiğini yazdı.

Dündar'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"İktidarın İmamoğlu'nu siyaset sahnesinden silmek ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna kendi adamı Tevfik Göksu'yu oturtmak için siyasallaşan yargı eliyle aldığı bu karar, aynı zamanda Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı yarışında en çekindiği adayın İmamoğlu olduğunun da itirafı niteliğinde.

O halde “Altılı Masanın” yapması gereken; İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay aşamalarını beklemeden bu resti görmek ve vakit geçirmeden Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı ilan etmek…

Gerisini iktidar düşünsün!.."