Uğur Dündar: Paramiliter artığı SADAT kim, Kılıçdaroğlu'nun ardında milyonlar olduğunu iyi belleyin

TV100 canlı yayınında Uğur Dündar'ın konuğu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken alt bantta SADAT reklamı ekrana verildi.

Tepkiler üzerine açıklama yapan kanal yönetimi önce 'hata' dedi ancak daha sonra SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi'nin 'kasıtlı' olduğunu açıkladığı tweetlerinin ardından kanal yönetiminden yeni bir açıklama geldi. TV100, 'bir operasyona hedef olduk' dedi.

Bu gelişmelerin ardından Uğur Dündar da bir paylaşımda bulunarak, "Paramiliter artığı Sadat kim, hayatını demokrasiye, özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne adamış CHP Lideri Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdite yeltenmek, provokasyon yapmak kim? Haddinizi bilin, kendinize gelin, Kılıçdaroğlu'nun ardında milyonlar olduğunu iyi belleyin, tahrik etmeyin!" diye yazdı.