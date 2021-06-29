Uğur Dündar ile Aslı Baykal arasında 'Halk TV' tartışması: Kaça aldınız?

Gazeteci Uğur Dündar sosyal medyadan yaptığı bir açıklamayla Deniz Baykal tartışmasına katılmış, Halk TV sürecine atıfta bulunarak “Aslı Baykal, 31 Mart seçim zaferinin yaşandığı gece, sabaha kadar çalıştırdığı emekçileri kullanılmış eşya gibi kapı önüne bıraktığında, hem kızı, hem de Deniz Bey, benim gözümde bitmişti. 7 yıl süreyle markalaşmasına büyük katkıda bulunduğum Halk TV'den bu nedenle ayrılmıştım" demişti.

Dündar'ın bu paylaşımına yanıt veren Aslı Baykal, Dündar'ın bu tavrının nedeni olarak genel yayın yönetmeni olma isteğinin reddedilmesini gösterdi. Baykal, "Cevabım şudur: Tazminatlarını vererek işçileri işten çıkarmak bir işveren hakkıdır. The Marmara Otelde yaptığımız görüşmede genel yayın yönetmeni olmak istediniz, reddedince hakkınızı helal etmez oldunuz. Her zaman tek kuruş almadım diyorsunuz, yaptığınız business class uçuş biletlerini kanalımız ödedi; Ege bölgesinde de hatırlarsınız, bazı temsilcileriniz vardı" ifadesini kullandı.

Baykal'ın yanıtı sonrası sosyal medyadan yeni bir mesaj paylaşan Dündar, "Sn. Aslı Baykal, Halk TV’ Baykal ailesininken, 7 yıl boyunca tek kuruş almadan reyting rekorlu programlar yaptım. Acaba siz Halk Tv’yi kaç paraya aldınız? Faturanız var mı? Yoksa Tv CHP’nin parasıyla mı alındı? (Not:Halk TV’nin yeni sahibi parayı bastırdı ve hakkıyla satın aldı.)” dedi.